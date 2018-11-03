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فن

رامي عياش يؤدي البروفات النهائية استعدادًا لحفل الموسيقى العربية

السبت 03/نوفمبر/2018 - 08:15 م
صدى البلد
سعيد فراج
انتهى الفنان اللبناني رامي عياش اليوم من أداء بروفاته النهائية في دار الأوبرا المصرية استعدادًا لحفل الدورة السابعة والعشرون لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.

وينتظر أن يشدو عياش بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفي محمود بنخبة مختارة من أعماله الشهيرة يسبقه فقرات لكل من المطربين ياسر سليمان، صابرين النجيلي ورحاب عمر.

وعلى جانب آخر، تعاقد عياش، مع المنتج صادق الصباح ليلعب بطولة عمل درامي جديد ينتظر عرضه خلال 2019، ووقع عياش على عقود بطولة المسلسل الذي تتولى إخراجه المخرجة رشا شربتجي.
رامي عياش يؤدي البروفات النهائية استعدادًا لحفل الموسيقى العربية
رامي عياش يؤدي البروفات النهائية استعدادًا لحفل الموسيقى العربية
رامي عياش يؤدي البروفات النهائية استعدادًا لحفل الموسيقى العربية
رامي عياش يؤدي البروفات النهائية استعدادًا لحفل الموسيقى العربية
رامي عياش يؤدي البروفات النهائية استعدادًا لحفل الموسيقى العربية
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