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مؤسس موقع شوارع مصرية يروي قصة نجاحه..فيديو

السبت 03/نوفمبر/2018 - 07:57 م
حمزة شعيب
كشف محمد خيرت، مؤسس موقع "شوارع مصرية"، قصة نجاحه، مشيرًا إلى أنه يعيش في أستراليا منذ 10 سنوات وحصل على بكالوريوس في الإعلام والسياسة ثم ماجستير في القانون.

وأضاف خيرت ، خلال كلمته في حفل افتتاح منتدى شباب العالم في نسخته الثانية، أن مجلة فوربس اختارته ضمن أفضل الشباب تحت سن 30 عاما في مجال الإعلام بسبب إنشائه عام 2012 لموقع شوارع مصرية.

ونوه إلى أن هدف الموقع تناول عدد من القضايا مثل التحرش الجنسي ومساعدة اللاجئين ليشعره بالترحاب والأيتام وقضايا الفقر، منوهًا إلى أن الموقع يعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجه حديثه للحضور قائلًا: " استعينوا بمواقع التواصل الاجتماعي وتداولوا القصص التي تهم".

ويعد منتدى شباب العالم، والذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، منصّة فعّالة أسّسها مجموعة من الشباب الواعد، ليبعث رسالة سلام وازدهار ووئام، ويقدّمها إلى العالم أجمع، فيشارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري وشاب، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.

ويعد المنتدى فرصة للتواصل مع كبار صانعي القرار والمُفكّرين حول العالم، كما أنه فرصة لتتعرّف على مجموعة متنوّعة من الشباب الواعد من مختلَف الجنسيات حول العالم، شباب لديه الحلم والإرادة والتصميم على إحداث تغيير حقيقي في عالم اليوم وعالم الغد.

وجاءت فكرة المنتدى في 25 أبريل 2017 عندما عرض مجموعة من الشباب المصري، خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية مبادرتهم لإجراء حوار مع شباب العالم، وعلى الفور استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلن دعوته لجميع الشباب من مُختلَف دول العالم ليعبّروا عن آرائهم وعن رؤيتهم لمستقبل أوطانهم وللعالم أجمع
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