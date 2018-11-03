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حفيد مانديلا عن منتدى شباب العالم: حدث ضخم .. فيديو

السبت 03/نوفمبر/2018 - 08:14 م
صدى البلد
هاني حسين
وجه حفيد نيلسون مانديلا، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي والوفود والضيوف المشاركين في منتدى شباب العالم، قائلا:" أود أن أعطي تحية خاصة لشباب منتدى العالم وأوجه الشكر إلى منظمي منتدى شباب العالم ويشرفنا التواجد هنا اليوم".

وأضاف خلال كلمته في الحفل الإفتتاحي لمنتدى شباب العالم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "هذا حدث عظيم وضخم يجمع آلاف الشباب من كافة أنحاء العالم لمناقشة سبل دعم هذا العالم ونحن مرتبطون كبشر وجيل واحد والأهم من ذلك ما يدفعنا إلى التغيير".

وتابع: "نأتي إلى هذا المؤتمر في حوار مجتمعي بحماس وثقة للانفتاح على الآخرين وما يجب أن ندعو له هو الإنفتاح والاستقلال في التفكير بما يشكل روح تفاهم بين كافة الثقافات والنظم العقائدية"، مضيفا:" نحتاج إلى تكييف عقولنا بغرض استيعاب المختلفين عنا حتى نصل إلى التعايش السلمي".
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