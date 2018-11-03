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ديني

علي جمعة يكشف عن رأيه في مجزرة استاد بورسعيد ضد جمهور الاهلي.. فيديو

السبت 03/نوفمبر/2018 - 08:14 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن الضرورات تبيح المحظورات ، مشيرا إلى أن الخمر حرام باتفاق العلماء، لكن لو اضطر مريض لجرعة منها لتكون سببًا في حياته جائز شرعًا.

وأضاف جمعة، خلال لقائه على فضائية " سي بي سي" أن المسلمين حرموا الخنزير لكن لو انقطع الأمر ولا يوجد سوى خنزير واحد لابد من أكله أمام البشر جائز، قال تعالى" فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْه.

وتابع: الفتنة أشد من القتل، فمثلا حادث الأهلي والنادي المصري في بورسعيد عام 2012 كان فتنة، وحتى الآن الجماهير تطالب بالعودة للملاعب والدولة ترتب لذلك، لكن الفتنة هنا هي المحرك .
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