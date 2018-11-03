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تعليم

طب عين شمس تشارك بالمؤتمر السنوى لجراحات السمنة المفرطة.. الثلاثاء

السبت 03/نوفمبر/2018 - 08:09 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
أعلن الدكتور محمود المتينى، عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، أن الكلية سوف تشارك بالمؤتمر السنوى للجمعية المصرية لجراحات السمنه المفرطة، وذلك لمناقشة أحدث التطورات في مجال جراحات السمنة المفرطة في العالم (مثل كشكشة المعدة ) والأمراض المصاحبة لمرض للسمنة، ومناقشة المخاطر والأخطاء الناجمة عن هذه الجراحات، وذلك يوم الثلاثاء ٦ نوفمبر الساعة الثالثة والنصف مساء بفندق الدوسيت بالتجمع الخامس.

وأكد الدكتور محمود المتيني، انه سوف يتم الإعلان خلال المؤتمر عن خبر سار لمرضى السمنة المفرطة غير القادرين فى مصر.

جدير بالذكر انه يشارك بالمؤتمر ٤٠ طبيبا من أوروبا وأمريكا وأساتذة جراحة السمنة من جميع الجامعات منهم الدكتور خالد جودت استاذ جراحات السمنة المفرطة ومؤسس الجمعية المصرية لجراحات السمنة المفرطة، والرئيس الفخري للجمعية، والدكتور عصام عبد الجليل رئيس اقسام الجراحة بالهيئة العامة للمستشفيات التعليمية.
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