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منوعات

فى ذكرى اكتشافها ..القرية الفرعونية تفتح مقبرة توت عنخ آمون لزائريها مجانا..صور

السبت 03/نوفمبر/2018 - 08:09 م
صدى البلد
محمد عطية
تستقبل القرية الفرعونية زائري مقبرة توت عنخ آمون غدا ومجانا بمناسبة ذكرى اكتشاف المقبرة  في الرابع من نوفمبر حيث تعد المقبرة نموذجا مماثلا لمقبرة كنوز توت عنخ آمون بالأقصر. 

وتلقي القرية الفرعونية الضوء في هذا الشهر على الملك توت عنخ آمون، حياته، بداية حكمه،وفاته ،اكتشاف المقبرة، محتوياتها التي تروي القصة الكاملة لأصغر ملك فرعوني تولى الحكم في التاريخ الفرعوني عبر مقبرته. 

تم اكتشاف مقبرة الملك توت في الرابع من نوفمبر1922،وفي 12فبراير 1924 تم رفع الغطاء الجرانيتي للتابوت وسجلت المقبرة تاريخ وفاة أصغر حاكم فرعوني  عام 1323 عن عمر 19عاما، وذلك بعد تربعه على عرش مصر لفترة قصيرة استمرت عشر سنوات. 

وصرحت إنجى الفرماوي مسئولة العلاقات العامة بالقرية الفرعونية أن أهمية مقبرة الملك توت عنخ آمون ترجع الى العديد من الأسباب أولها أن محتويات المقبرة ترجع للأسرة الثامنة عشرة التي تعد أشهر وأزهى عصور الدولة الحديثة حيث انفتحت البلاد على أقاليم الشرق الأدنى القديم بفضل الحملات العسكرية والعلاقات التجارية من تصدير واستيراد للموارد والمنتجات المصنعة ونشاط أهل الحرف والفنانين،  وثانيها أن كنز الملك توت عنخ آمون هو أكمل كنز ملكي عثر عليه،  اذ يتكون من ثلاثمائة وثمانى وخمسين قطعة تشمل القناع الذهبي الرائع وثلاثة توابيت على شكل إنسان أحدهما من الذهب الخالص والآخران من الخشب المذهب.

وأضافت الفرماوى أن المقبرة تحتوى على امتعة الحياة اليومية كالدمى واللعب، مجموعة من الاثاث  وتماثيل للارباب تتعلق بدفن الملك ومايؤدى له من شعائر، بوق توت عنخ آمون الشهير المصنوع من الفضة واخر من النحاس.، كما تحكي مقبرته عن حبه للصيد وعلاقته بزوجته عنخ اسان امون بالإضافة لمعرفة اهم اعماله وحاشيته وكرسي عرشة الوحيدالذي وصل لنا من حضارة المصريين القدماء.
فى ذكرى اكتشافها ..القرية الفرعونية تفتح مقبرة توت عنخ آمون لزائريها مجانا..صور
فى ذكرى اكتشافها ..القرية الفرعونية تفتح مقبرة توت عنخ آمون لزائريها مجانا..صور
فى ذكرى اكتشافها ..القرية الفرعونية تفتح مقبرة توت عنخ آمون لزائريها مجانا..صور
فى ذكرى اكتشافها ..القرية الفرعونية تفتح مقبرة توت عنخ آمون لزائريها مجانا..صور
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