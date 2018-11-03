الجزار راموس يحقق رقما مميزا في الدوري الاسباني

حقق سيرجيو راموس، مدافع وقائد نادي ريال مدريد، رقمًا مميزًا، خلال الانتصار على بلد الوليد، بهدفين دون رد، اليوم السبت، في إطار الجولة الـ 11 من عمر الدوري الإسباني.



وسجل راموس، الهدف الثاني للفريق الملكي في المباراة، من ركلة جزاء في الدقيقة 88.



وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن راموس هو أكثر مدافع في الليجا تسجيلًا للأهداف من نقطة الجزاء في آخر 5 مواسم برصيد 5 أهداف.



واستعاد الفريق الملكي، ذاكرة الانتصارات، بعدما فشل في تحقيق أي فوز، في آخر 5 مباريات بالليجا مؤخرًا.



وارتفع رصيد ريال مدريد إلى 17 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الليجا، بفارق 4 نقاط عن المتصدر برشلونة، الذي سيواجه مساء اليوم، نظيره رايو فاليكانو.