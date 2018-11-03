صحفيو الأقصر: نثمن دور حملة «مش صحفي» ونطالب مؤسسات الدولة بدعمها

أعلن صحفيو محافظة الأقصر دعمهم الكامل لحملة "مش صحفي" التي دشنها عدد من الزملاء الصحفيين لمواجهة ظاهرة انتحال الصفة التي باتت تشكل خطرا بالغا على سُمعة مهنة صاحبة الجلالة.





وأضاف صحفيو الأقصر في بيان مشترك: "ونؤكد علي أن ظاهرة انتحال صفة صحفي تفشت بطريقة أساءت للمهنة ورجالها وسيداتها وكان لها بالغ الأثر السلبي في نظرة المجتمع علي الصحافة والصحفيين".





تابع البيان: "ونحن إذ نثمن أهداف الحملة النبيلة ندعو مؤسسات الدولة المختلفة ونقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة وكل الهيئات والجهات المعنية لدعم الحملة ومساندتها".





أردف البيان: "لاحظنا خلال الفترة الماضية كثرة الشكاوي من هؤلاء لاستغلالهم انتحال صفة الصحفي في ابتزاز المواطنين والمسئولين بغرض الحصول علي مبالغ مالية منهم أو قضاء مصالح غير مشروعة ودون وجه حق".





استدرك البيان: "ندعو وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة للتعريف بالحملة ونشر أخبارها في حملة توعية أصبحت الحاجة إليها الآن ملحة أكثر من أي وقت مضى في ظل الوضع الراهن الذي آلت إليه مهنة صاحبة الجلالة بسبب هؤلاء الدخلاء علي المهنة الذين لا يحمل غالبيتهم مُؤهلات عليا ولا يستطيع بعضهم حتى (أن يفكوا الخط)".



