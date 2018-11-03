السيسي يطالب العالم بالاعتراف بجرائم داعش الإرهابية .. فيديو

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ التحية والتقدير إلى كافة الوفود الشبابية المشاركة في مؤتمر الشباب.





ووجّه السيسي رسالة إلى نادية مراد، الناشطة الإيزيدية التي اشتكت في جرائم داعش على أرض بلدها؛ مرددًا: « يا نادية إحنا هنخلي أول توصية هي مطالبة العالم بالاعتراف بجرائم داعش وكل التنظيمات الإرهابية؛ موضحًا أن الشعب المصري يرفض التطرّف والعنف».





وأضاف السيسي: «تحرك 30 مليون مصري قبل ذلك وخرجوا إلى الشوارع ليقولوا لا للفاشية والتمييز والعنف»، في إشارة الي ثورة 30 يونيو.





ويُعد منتدى شباب العالم، والذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، منصّة فعّالة أسّسها مجموعة من الشباب الواعد، ليبعث رسالة سلام وازدهار ووئام، ويقدّمها إلى العالم أجمع، فيشارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري وشاب، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.



