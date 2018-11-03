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السيسي يطالب العالم بالاعتراف بجرائم داعش الإرهابية .. فيديو

السبت 03/نوفمبر/2018 - 08:14 م
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسى
عبد الخالق صلاح
وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ التحية والتقدير إلى كافة الوفود الشبابية المشاركة في مؤتمر الشباب.

ووجّه السيسي رسالة إلى نادية مراد، الناشطة الإيزيدية التي اشتكت في جرائم داعش على أرض بلدها؛ مرددًا: « يا نادية إحنا هنخلي أول توصية هي مطالبة العالم بالاعتراف بجرائم داعش وكل التنظيمات الإرهابية؛ موضحًا أن الشعب المصري يرفض التطرّف والعنف».

وأضاف السيسي: «تحرك 30 مليون مصري قبل ذلك وخرجوا إلى الشوارع ليقولوا لا للفاشية والتمييز والعنف»، في إشارة الي ثورة 30 يونيو. 

ويُعد منتدى شباب العالم، والذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، منصّة فعّالة أسّسها مجموعة من الشباب الواعد، ليبعث رسالة سلام وازدهار ووئام، ويقدّمها إلى العالم أجمع، فيشارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري وشاب، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.

ويعد المنتدى فرصة للتواصل مع كبار صانعي القرار والمُفكّرين حول العالم، كما أنه فرصة لتتعرّف على مجموعة متنوّعة من الشباب الواعد من مختلَف الجنسيات حول العالم، شباب لديه الحلم والإرادة والتصميم على إحداث تغيير حقيقي في عالم اليوم وعالم الغد.

وجاءت فكرة المنتدى في 25 أبريل 2017 عندما عرض مجموعة من الشباب المصري، خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية مبادرتهم لإجراء حوار مع شباب العالم، وعلى الفور استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلن دعوته لجميع الشباب من مُختلَف دول العالم ليعبّروا عن آرائهم وعن رؤيتهم لمستقبل أوطانهم وللعالم أجمع
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