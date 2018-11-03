تجارة عين شمس تؤسس وحدة لخدمة الطلاب ذوى القدرات الخاصة



أعلن الدكتور خالد قدري، عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، إنشاء الكلية وحدة للطلاب ذوي القدرات الخاصة تحت مسمى "وحدة دعم الطلاب ذوي القدرات الخاصة"، حيث تقوم الوحدة كحلقة وصل بين الطلاب وإدارات الكلية المختلفة.



وأضاف قدري، في بيان له، ان ذلك في محاولة لتلبية ما تستطيع الكلية من تنفيذه لطلباتهم، في محاولة للوصول بهم الى جعل اعاقتهم انطلاقة.



وأكد أن الاهتمام بذوي القدرات الخاصة يعتبر من أولويات المرحلة القادمة ومن ثم فهو واجب علي الجهات الحكومية ضرورة دعمهم.



وأشار عميد الكلية، إلى أنه من بعض اهداف الوحدة التي تسعى لتحقيقها هي دعم الطلاب والتواصل بينهم وبين الكلية، دمج الطلاب في المجتمع، تحقيق التكيف وتشجيع المهارات من خلال الأنشطة الترفيهية والاجتماعية، توفير احتياجات الطلاب.