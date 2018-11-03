ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

تجارة عين شمس تؤسس وحدة لخدمة الطلاب ذوى القدرات الخاصة

السبت 03/نوفمبر/2018 - 08:13 م
صدى البلد
عمرو ممدوح

أعلن الدكتور خالد قدري، عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، إنشاء الكلية وحدة للطلاب ذوي القدرات الخاصة تحت مسمى "وحدة دعم الطلاب ذوي القدرات الخاصة"، حيث تقوم الوحدة كحلقة وصل بين الطلاب وإدارات الكلية المختلفة.

وأضاف قدري، في بيان له، ان ذلك في محاولة لتلبية ما تستطيع الكلية من تنفيذه لطلباتهم، في محاولة للوصول بهم الى جعل اعاقتهم انطلاقة.

وأكد أن الاهتمام بذوي القدرات الخاصة يعتبر من أولويات المرحلة القادمة ومن ثم فهو واجب علي الجهات الحكومية ضرورة دعمهم.

وأشار عميد الكلية، إلى أنه من بعض اهداف الوحدة التي تسعى لتحقيقها هي دعم الطلاب والتواصل بينهم وبين الكلية، دمج الطلاب في المجتمع، تحقيق التكيف وتشجيع المهارات من خلال الأنشطة الترفيهية والاجتماعية، توفير احتياجات الطلاب.
loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. تركيا تستدعي سفيرتها لدى أوغندا بسبب ملابسها

تونس تمنع وفدا إسرائيليا من المشاركة بمؤتمر عالمي وحماس تعلق

علي جمعة يكشف عن رأيه في مجزرة استاد بورسعيد ضد جمهور الاهلي.. فيديو

علي جمعة: الرسول محمد أفضل من الكعبة والعرش

استشارى جراحة أوعية دموية يحذر من القاتل الصامت

الأهلي يتلقى صدمة قوية قبل إياب نهائي أبطال أفريقيا أمام الترجى فى رادس

برلماني يطالب بتوقيع غرامة 20 ألف جنيه على مدرسي الدروس الخصوصية

صدى البلد ينشر نص مشروع قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة

4 معلومات عن ابنة عمرو يوسف وكندة علوش

مانشستر يونايتد يخطف فوزا مثيرا من بورنموث بالدوري الإنجليزي..فيديو

وليد سليمان ينضم لقائمة منتخب مصر أمام تونس

إقالة مدرب الاهلي السابق من تديب سبورتنج لشبونة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في الهناجر.. شحات الغرام يعيدك لزمن ليلي مراد وفوزي.. فيديو وصور

جولة لضيوف مهرجان الفلكلور الأفروصيني للتعرف على معالم مصر السياحية.. صور

صور السيسي وأعلام الدول.. مظاهر احتفالات المشاركين في منتدى شباب العالم

بالصور.. حنان مطاوع تفتتح فيلمها الجديد قابل للكسر

آيتن عامر تنشر نظامها الغذائي الجديد للتخسيس

فيديو

أحمد موسى: أيدي عناصر الإخوان ملطخة بدماء شهداء مصر .. فيديو
حفيد مانديلا: فخور بجدي لتمكنه من تغيير حياة الأفارقة.. فيديو
أحمد موسى يكشف عدو مصر الأول .. فيديو
حفيد نيلسون مانديلا: نحن هنا لمناقشة كيف نجعل العالم أفضل..فيديو
أحمد موسى يثبت بالوثائق تورط الإخوان في قتل المصريين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟