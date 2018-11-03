شاهد.. لحظة تأثر الرئيس السيسي بحديث فتاة إيزيدية عن أزمة العراق



وقالت نادية، إنها مازالت تتذكر كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي "يا نادية الشر عمره ما ينتصر"



وأضافت أن عددا من الدول الغربية اعترفوا بإبادة الايزيديين على أيدي تنظيم داعش الارهابي في جرائم بجميع المكونات والطوائف في العراق، مضيفا أنهم يتطلعون لاعتراف الدول العربية والشرق الأوسط بهذه الجرائم.

تأثر الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حديث نادية - فتاة ايزيدية - عن الجرائم والمآسي التي تعرضت لها طائفة الايزيديين التي تنتمي إليها من قبل تنظيم داعش الإرهابي.وأوضحت نادية، إن هناك أكثر من 6000 امرأة وطفل تعرضوا للسبي على يد التنظيم الإرهابي ويتعرضون للتعذيب الجسدي والبيع والشراء في القرن الواحد والعشرين.