ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شاهد.. لحظة تأثر الرئيس السيسي بحديث فتاة إيزيدية عن أزمة العراق

السبت 03/نوفمبر/2018 - 08:16 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
تأثر الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حديث نادية - فتاة ايزيدية -  عن الجرائم والمآسي التي تعرضت لها طائفة الايزيديين التي تنتمي إليها من قبل تنظيم داعش الإرهابي.

وأوضحت نادية، إن هناك أكثر من 6000 امرأة وطفل تعرضوا للسبي على يد التنظيم الإرهابي ويتعرضون للتعذيب الجسدي والبيع والشراء في القرن الواحد والعشرين.

وقالت نادية، إنها مازالت تتذكر كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي "يا نادية الشر عمره ما ينتصر"

وأضافت أن عددا من الدول الغربية اعترفوا بإبادة الايزيديين على أيدي تنظيم داعش الارهابي في جرائم بجميع المكونات والطوائف في العراق، مضيفا أنهم يتطلعون لاعتراف الدول العربية والشرق الأوسط بهذه الجرائم.
loading...

ترشيحاتنا

العراق يواجه كارثة بسبب سدود تركيا على دجلة والفرات

منع رونالدينهو وشقيقته من السفر والتحفظ على جوازهما بسبب 2.3 مليون دولار

أحمد موسى يكشف عدو مصر الأول .. فيديو

إقالة مدرب الاهلي السابق من تديب سبورتنج لشبونة

أول قرار من المدير الفني للإسماعيلي بعد التعادل مع المصري

عراقية تشكر الرئيس السيسي على استقبالها في مصر للمرة الثانية .. فيديو

فاروق الباز: الإكثار من السدود على النيل خطط خايبة.. فيديو

الأهلي يتلقى صدمة قوية قبل إياب نهائي أبطال أفريقيا أمام الترجى فى رادس

الرئيس السيسي يشهد فيلماً تسجيلاً للفنانة ريم مصطفى.. فيديو

عبد الله السعيد وعبد الشافي يشاركان في فوز الأهلي على النصر بثنائية.. فيديو

شيخ الأزهر يصل شرم الشيخ للمشاركة في الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم

تصريح مثير من راموس بعد هجوم الجماهير عليه في لقاء ريال مدريد وبلد الوليد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في الهناجر.. شحات الغرام يعيدك لزمن ليلي مراد وفوزي.. فيديو وصور

جولة لضيوف مهرجان الفلكلور الأفروصيني للتعرف على معالم مصر السياحية.. صور

صور السيسي وأعلام الدول.. مظاهر احتفالات المشاركين في منتدى شباب العالم

بالصور.. حنان مطاوع تفتتح فيلمها الجديد قابل للكسر

آيتن عامر تنشر نظامها الغذائي الجديد للتخسيس

فيديو

أحمد موسى: أيدي عناصر الإخوان ملطخة بدماء شهداء مصر .. فيديو
حفيد مانديلا: فخور بجدي لتمكنه من تغيير حياة الأفارقة.. فيديو
أحمد موسى يكشف عدو مصر الأول .. فيديو
حفيد نيلسون مانديلا: نحن هنا لمناقشة كيف نجعل العالم أفضل..فيديو
أحمد موسى يثبت بالوثائق تورط الإخوان في قتل المصريين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟