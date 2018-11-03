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أخبار البلد

الدبيكي: لا توجد شركة دواء في العالم تخسر

السبت 03/نوفمبر/2018 - 08:23 م
صدى البلد
محمد غالي
قال أحمد الدبيكي، رئيس النقابة العامة للعلوم الصحية، ونائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، إن القيادة السياسية وضعت خطة لتطوير وتحسين قطاع الأعمال العام لا لتصفيته او خصخصته، مؤكدًا أن القطاع يلزمه شغل وجهد كبيرين جدًا لتطويره.

وأضاف الدبيكي، في تصريحات لـ"صدي البلد" أن شركات ومصانع قطاع الأعمال أنشئت للقضاء على الاحتكار من جانب القطاع الخاص وتقديم منتج مميز للمواطنين، متابعًا: إنه في مجال الأدوية أصبحت الشركات الخاصة تمتلك نسبة كبيرة من السوق وتتحكم بمجال الأدوية لغياب القطاع العام.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد، أن قطاع الدواء في مصر يحتاج إلي تطوير العنصر البشري وماكينات حديثة للإنتاج بدل المتهالكة منذ 1984 والادارة السليمة والاستعانة بالخبراء والكفاءات، مضيفًا أنه لا توجد شركة تصنيع دواء تخسر في العالم.

وأضاف الدبيكي، أن شركات الدواء الحكومية تصدر للخارج وخاصة إلي الدول العربية، مضيفا أن الشركات الخاسرة تعاني من سوء الإدارة.
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