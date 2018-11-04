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اقتصاد

المركزي: ارتفاع حصيلة الأوراق المالية بالعملة المحلية للقطاع الخاص لـ61.52 مليار جنيه

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 02:20 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
قال البنك المركزي المصري إن محفظة الأوراق المالية بالعملة المحلية للقطاع الخاص بلغت 61.52 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 59.623 مليارا في يوليو 2018 بفارق 1.9 مليار جنيه، ومقارنة بـ 60.1 مليارا في يونيو من نفس العام بزيادة 1.42 مليار جنيه.

وكشف تقرير أصدره البنك عن وصول جملة محفظة الأوراق المالية بالعملة المحلية لنحو 1.3 تريليون جنيه مقابل 1.265 تريليون جنيه في يوليو من العام السابق ومقارنة بـ 1.24 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام
وذكر التقرير ان حجم المحفظة الموجهة لقطاع الأعمال العام بلغت 534 مليون جنيه مقابل 514 مليونا في يوليو السابق له ومقارنة بـ 600 مليونا في يونيو من نفس العام.

ووصلت محفظة الأوراق المالية لقطاع الحكومة نحو 1.653 تريليون جنيه مقابل 1.624 تريليون جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ 1.6 تريليونا في يونيو 2018.
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