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ثقافة

جولة لضيوف مهرجان الفلكلور الأفروصيني للتعرف على معالم مصر السياحية.. صور

السبت 03/نوفمبر/2018 - 08:15 م
جولة لضيوف مهرجان
جولة لضيوف مهرجان الأفروصيني للتعرف على معالم مصر السياحية
أحمد النشوقي
نظّم مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني الذي تشارك فيه فرق من 25 دولة حول العالم جولة ترفيهية لضيوف المهرجان للتعرف على معالم مصر السياحية، في إطار الاهتمام بتنشيط السياحة، وذلك عقب حفل ختام المهرجان بدار المدرعات التابع للقوات المسلحة.

وتضمّنت الجولة زيارة منطقة الأهرامات وأبو الهول وبعض المناطق السياحية الأخرى، وأعرب الضيوف من دول الصين والمغرب والجزائر وفلسطين.. وآخرين عن مدى سعادتهم لزيارة تلك الأماكن حيث إن كثيرًا منهم يزورونها لأول مرة كما عبر كل منهم عن سعادته لتواجده بمصر ومشاركته بالمهرجان.

يُذكر أن صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة، قد نظم مهرجان "الفنون والفلكلور الأفروصينى" فى دورته الثالثة وذلك تحت شعار "100 سنة مانديلا"، تخليدًا لذكرى الزعيم الراحل نيلسون مانديلا، في الفترة من 27 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر، برعاية عدد من الوزراء والمؤسسات منها وزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة ووزارة الخارجية وسفارات الدول المشاركة وأكاديمية الفنون.
جولة لضيوف مهرجان الفلكلور الأفروصيني للتعرف على معالم مصر السياحية.. صور
جولة لضيوف مهرجان الفلكلور الأفروصيني للتعرف على معالم مصر السياحية.. صور
جولة لضيوف مهرجان الفلكلور الأفروصيني للتعرف على معالم مصر السياحية.. صور
جولة لضيوف مهرجان الفلكلور الأفروصيني للتعرف على معالم مصر السياحية.. صور
جولة لضيوف مهرجان الفلكلور الأفروصيني للتعرف على معالم مصر السياحية.. صور
جولة لضيوف مهرجان الفلكلور الأفروصيني للتعرف على معالم مصر السياحية.. صور
جولة لضيوف مهرجان الفلكلور الأفروصيني للتعرف على معالم مصر السياحية.. صور
جولة لضيوف مهرجان الفلكلور الأفروصيني للتعرف على معالم مصر السياحية.. صور
جولة لضيوف مهرجان الفلكلور الأفروصيني للتعرف على معالم مصر السياحية.. صور
جولة لضيوف مهرجان الفلكلور الأفروصيني للتعرف على معالم مصر السياحية.. صور
جولة لضيوف مهرجان الفلكلور الأفروصيني للتعرف على معالم مصر السياحية.. صور
جولة لضيوف مهرجان الفلكلور الأفروصيني للتعرف على معالم مصر السياحية.. صور
جولة لضيوف مهرجان الفلكلور الأفروصيني للتعرف على معالم مصر السياحية.. صور
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