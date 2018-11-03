جولة لضيوف مهرجان الفلكلور الأفروصيني للتعرف على معالم مصر السياحية.. صور

نظّم مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني الذي تشارك فيه فرق من 25 دولة حول العالم جولة ترفيهية لضيوف المهرجان للتعرف على معالم مصر السياحية، في إطار الاهتمام بتنشيط السياحة، وذلك عقب حفل ختام المهرجان بدار المدرعات التابع للقوات المسلحة.





وتضمّنت الجولة زيارة منطقة الأهرامات وأبو الهول وبعض المناطق السياحية الأخرى، وأعرب الضيوف من دول الصين والمغرب والجزائر وفلسطين.. وآخرين عن مدى سعادتهم لزيارة تلك الأماكن حيث إن كثيرًا منهم يزورونها لأول مرة كما عبر كل منهم عن سعادته لتواجده بمصر ومشاركته بالمهرجان.



