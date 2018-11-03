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السيسي لشباب العالم: أهلا بكم في مصر.. بحبكم كلكم

السبت 03/نوفمبر/2018 - 08:20 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية إلى الحضور في منتدى شباب العالم في نسخته الثانية، قائلاً: "أهلا بكم في مصر".

وأضاف "السيسي"، خلال افتتاح منتدى شباب العالم في جولته الثانية، ردًا على ترحيب الشباب به، قائلاً: "أنا بحبكم كلكم".

وأكد الرئيس، أن من أول التوصيات التي سيخرج بها منتدى الشباب في دورته الثانية، ستكون مطالبة العالم الاعتراف بالجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش.

وأشار إلى أن الشعب المصري رفض التطرف والتمييز والعنصرية، وتحرك 30 مليون شاب وشابة ليقولوا لا للفاشية.

ويُعد منتدى شباب العالم، والذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، منصّة فعّالة أسّسها مجموعة من الشباب الواعد، ليبعث رسالة سلام وازدهار ووئام، ويقدّمها إلى العالم أجمع، فيشارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري وشاب، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.

كما يعد المنتدى فرصة للتواصل مع كبار صانعي القرار والمُفكّرين حول العالم، كما أنه فرصة لتتعرّف على مجموعة متنوّعة من الشباب الواعد من مختلَف الجنسيات حول العالم، شباب لديه الحلم والإرادة والتصميم على إحداث تغيير حقيقي في عالم اليوم وعالم الغد.

وجاءت فكرة المنتدى في 25 أبريل 2017 عندما عرض مجموعة من الشباب المصري، خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية مبادرتهم لإجراء حوار مع شباب العالم، وعلى الفور استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلن دعوته لجميع الشباب من مُختلَف دول العالم ليعبّروا عن آرائهم وعن رؤيتهم لمستقبل أوطانهم وللعالم أجمع
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