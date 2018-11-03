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رياضة

أحمد حجازي يشارك في خسارة ويست بروميتش من هال سيتي

السبت 03/نوفمبر/2018 - 08:16 م
صدى البلد
نور عادل
تعرض فريق ويست بروميتش الانجليزي للخسارة على يد منافسه فريق هال سيتي بهدف دون رد في المباراة التي اقيمت اليوم السبت في الاسبوع السادس عشر من عمر منافسات الدوري الانجليزي.

وشهدت المباراة عودة المحترف الدولي المصري احمد حجازي للمشاركة مع فريق ويست بروميتش من جديد بعدما غاب عن المباراتين الماضيتين بسبب الاصابة.

سجل هدف هال سيتي الوحيد اللاعب فريزر كامبل بالدقيقة 38.

وبهذه لنتيجة واصل ويست بروميتش تراجعه في جدول ترتيب تشامبيونشيب، حيث سقط للمركز السابع برصيد ست وعشرين نقطة، بينما رفع هال سيتي رصيده إلى خمس عشرة نقطة، في المركز الثالث والعشرين "قبل الأخير".
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