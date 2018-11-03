وصفة سريعة لمحاربة تقصف الشعر

اذا كان شعرك مجهدا وضعيفا فانه يمكنك محاربة ضعفه وإعادة الحيويه له بوصفة سهلة وسريعه تساعد على منح الحيوية ومحاربة تقصف الشعر يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.



كل ما تحتاجين لإعداد الوصفة يتلخص فى الآتى:



6 حبات العنب

1 ملعقة طعام زيت جوز هند

1 ملعقة طعام زيت جوجوبا + زيت اللافندر + زيت إكليل الجبل + زيت الورد / زيت الليمون

1 ملعقة طعام عسل

1 ملعقة طعام مسحوق لوز

5-6 حبات لوز



طريقة تكوين الوصفة:



في وعاء يتم مزج الزيوت معا وإضافة العسل إلى الزيوت ومزجها مرة أخرى بشكل جيد وتوزيعها على شعرك بالتساوى وتدليك فروة الرأس حوالى 20 دقيقة ثم غطي رأسك بغطاء دش واتركيه لمدة 15-20 دقيقة اغسلي شعرك بالماء الدافئ واتركيه للهواء الجاف. كرري هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع للحصول على النتائج المرجوة.