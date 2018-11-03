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رياضة

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين ليفربول وآرسنال بمشاركة محمد صلاح

السبت 03/نوفمبر/2018 - 08:21 م
صدى البلد
نور عادل
حسمت نتيجة التعادل السلبي الشوط الاول الذي يجمع كلا من ليفربول ومنافسه فريق ارسنال الانجليزي في المباراة التي تقام بالوقت الحالي في استاد الامارات في اطار الجولة الحادية عشرة من عمر منافسات الدوري الانجليزي.

وتشهد المباراة تواجد المحترف الدولي المصري محمد صلاح اساسيًا مع ليفربول ضد فريق ارسنال.

وشهدت المباراة ضغطا من جانب فريق ليفربول على دفاعات فريق الجانرز في محاولة لخطف هدف التقدم.
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