عبدالرازق: فقدنا نقطتين ثمينتين وقرأنا فريق الاسماعيلي جيدا

أبدى الدكتور ميمي عبد الرازق، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، رضاه عن مجمل أداء لاعبيه على مدار شوطي مباراة المصري والاسماعيلي والتي اقيمت اليوم السبت في اطار الجولة الثانية عشرة وانتهت بالتعادل السلبي.



ووجه ميمي عبدالرازق عقب المباراة الشكر لجميع اللاعبين على مجهودهم الكبير والتزامهم بالتعليمات الفنية، مشيرًا الي أن المصري فقد نقطتين ثمينتين بعدما أهدر المهاجمون العديد من الفرص على مدار شوطي المباراة.



وأضاف أنه لجأ لاجراء تغييره الأول بخروج توريك جبرين ونزول محمد جابر لدعم الأداء الهجومي للمصري.



وأكد الدكتور ميمي عبد الرازق أنه قرأ مفاتيح لعب فريق الاسماعيلي ونجح من خلال لاعبي المصري في غلق جميع المساحات أمام مهاجميه وخاصة ظهيري الجنب باهر المحمدي وطارق طه مفاتيح الخطورة بالاسماعيلي.



وطالب الدكتور ميمي عبد الرازق جماهير المصري بالعمل على دعم الفريق واللاعبين خلال الفترة المقبلة والتي تحتاج لتكاتف لجميع داخل القلعة الخضراء.