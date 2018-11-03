نادية مراد: داعش يستهدف الأقليات الدينية بالوطن العربي

قالت نادية مراد، شابة عراقية، إن التطرف والإرهاب هما مصدر الشر في بلداننا العربية وأساس مأساة شعوبنا العربية، مضيفًا أن الأعمال الإرهابية لا يمكن تبريرها تحت غطاء أي دين أو مُعتقد.





وأوضحت نادية خلال كلمتها بمؤتمر شباب العالم لنسخته الثانية، أن العالم أجمع على ما حدث من جرائم في العراق، سوريا واليمن الشقيق، وما ارتكبه تنظيم داعش الإرهابي من أبشع الجرائم، وهدم المجتمعات بتلك الدول.



