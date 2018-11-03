برلماني: التكنولوجيا ستقضى على الدروس الخصوصية

قال النائب عبد المنعم العليمي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن مراكز الدروس الخصوصية، شأنها شأن تجارة المخدرات، يجب القضاء عليها ومحاربتها، وإيجاد علاج لها من خلال سد الثغرات، التي تؤدي لظاهرة الدروس الخصوصية.



واقترح العليمى فى تصريح لـ "صدى البلد"، أن يكون للتابلت، رقم سري لا يعرفه سوي الطالب، وبالتالى يصعب على أى أحد الدخول عليه، أسوة بمجلس النواب، مؤكدا أن التكنولوجيا، ستقضى على الدروس الخصوصية، من خلال ضبط المواقع المعلنة عن الدروس الخصوصية.



وأكد النائب أن تجريم الدروس الخصوصية، وتوقيع عقوبة على معلمي الدروس الخصوصية وحده لا يكفى، وخاصة أن هناك الكثير من القوانين التى تم إصدارها ولكنها لم تفعل حتى هذا الوقت، مشيرًا إلى أن الاعتماد على سن القوانين فقط تعد سياسية ليست ناحجة فى التعامل مع الأزمات.



كانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت في بيان رسمي لها، أن مشروع القانون سينظم فرض عقوبات مالية كبيرة والحبس لأصحاب المراكز غير المصرح لها من الوزارة، للتعامل مع الطلاب من سن ٦ سنوات إلى ١٨ سنة، وكذلك الممارسون لمهنة التدريس بدون تصريح.



وأضافت الوزارة، أن المشروع سيتضمن مواد لتغليظ عقوبة التعدى على المنشآت التعليمية والمعلمين أثناء تأدية مهام عملهم، والتى قد تصل إلى السجن لمدد متفاوتة.



وأكدت أنه سيتم تعديل مادة بقانون التعليم الحالى، لوضع مادة جديدة من شأنها رفع سقف العقوبات المنظمة للتعامل بين الطلاب والمعلمين، والتى ستصل للفصل فورًا فى حالة ثبوت المخالفة، التى لا تليق بالمؤسسة التعليمية.



وأوضحت الوزارة أنها ستضع للمرة الأولى مادة خاصة لإثابة المعلمين والطلاب المتميزين نظير أداء أفضل ونشر ثقافة الأخلاق والقيم الحميدة داخل المجتمع.