أحمد موسى يثبت بالوثائق تورط الإخوان في قتل المصريين.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر لا يوجد بها تمييز ديني، ولكن جماعة الإخوان الإرهابية هي المسؤولة الأولى عن تنفيذ العمليات الإرهابية في مصر وقتل الأبرياء من المسلمين والأقباط.



وأضاف " موسى " في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لا يجب أن ننسى جرائم تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية ".



وعرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو للإرهابي الهارب عاصم عبد الماجد، وهو يهدد بتنفيذ عمليات إرهابية في مصر ضد المصريين، وقتل الأبرياء ، مهددا بشكل علني بتنفيذ عمليات إرهابية في مصر .

