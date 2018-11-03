المصريون يدعمون محمد صلاح عبر هاشتاج جديد لمباراة ليفربول وأرسنال

شهد موقع التواصل الاجتماعي تويتر اهتماما كبيرا من جانب رواده بمصر بأخبار مباراة ليفربول ونادي أرسنال، لوجود النجم المصري محمد صلاح بين تشكيلة ليفربول.



وكان أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن التشكيلة الأساسية التي تواجه فريق أرسنال في تمام السابعة والنصف في إطار الجولة الحادية عشرة من عمر منافسات الدوري الإنجليزي.



شهدت التشكيلة تواجد المحترف الدولي المصري محمد صلاح ليقود هجوم الفريق في المباراة.



وجاءت التشكيلة تضم كلًا من :" اليسون - ارنولد - جوميز - فان ديك - روبرتسون - فابينيو - ميلنر - فينالدوم - ماني - محمد صلاح - فيرمينو.