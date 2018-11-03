حساسية شعرك من الصبغات علاجات منزلية سريعة تخلصك منها

عندما تصادف النساء بعض الخيوط الرمادية يبحثن فورًا إلى صبغ الشعر ولكن ماذا إذا أصيبك بعض الحساسية نتيجة إستخدام صبغات الشعر إليك بعض العلاجات المنزلية المدهشة والفورية لمحاربة حساسية صبغة الشعر يقدمها بولد سكاى الهندى



وصفة عصير الليمون والزبادى



كل ما تحتاجين لإعداد الوصفة ..



½ ملعقة صغيرة من عصير الليمون

1 ملعقة طعام زبادي



كيفية تطبيق الوصفة ..



في وعاء صغير أخلطي المكونات جيدًا وضعيها على شعرك مع تغطية جميع شعرك من الجذور حتى الإطراف ثم أغسل شعرك بالماء الدافئ.



وصفة العسل وزيت الزيتون



مكونات



1 ملعقة طعام عسل

1 ملعقة صغيرة زيت زيتون



كيفية تطبيقها ...



في وعاء أضيفي بعض العسل واخلطيه بزيت الزيتون وقومى بتدليك فروة رأسك وشعرك باستخدام مزيج زيت الزيتون هذا لمدة خمس دقائق وغطي رأسك بغطاء دش واتركه لمدة 15 دقيقة أخرى ثم اغسل شعرك بالماء الدافئ واتركه للهواء



