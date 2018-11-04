البحيرة تحارب الغلاء بمبادرات وقوافل لتخفيض الأسعار.. المواطنون: لا تكفى احتياجات كافة المواطنين .. والأسعار مازالت مرتفعة بالأسواق

ربة منزل: مازالت أسعار الخضر والفاكهة بالأسواق مرتفعة

مهندسة زراعية : أنواع الخضر والفواكه المتواجدة بمنافذ المحليات والداخلية أرخص

طرح كميات من اللحوم الطازجة بمنافذ القوات المسلحة بـ92 جنيه والتموين بـ100 جنيه

ربة أسرة : وجبة المحشى أصبحت تتكلف 100 جنيه ليوم واحد بدون لحمة ولا فرخة ارحموا الغلابة





تشهد أسعار الخضر والفاكهة اللحوم بمحافظة البحيرة ارتفاعا ملحوظا على الرغم من افتتاح العديد من منافذ البيع التابعة للوحدات المحلية والتموين بالإضافة إلى منافذ "مبادرة كلنا واحد "التابعة لوزارة الداخلية المنتشرة فى ربوع محافظة البحيرة والتى تبيع الخضر والفواكه للمواطنيين بأسعار تنافسية لمحاربة الغلاء ولرفع الغلاء عن كاهل المواطنين وخاصة الأسر محدودة الدخل.رصد موقع " صدى البلد " ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة واللحوم بالأسواق وسط انعدام الرقابة التموينية على هذه الأسواق.أكدت المهندسة هانم حمودة بايتاى البارود بأن أسعار الخضر والفاكهة مازالت مرتفعة على الرغم من تواجد منافذ بيع لمجلس المدينة ومنفذ "كلنا واحد"مشيرة إلى أن سعر الطماطم والبطاطس مازال ب10 جنيهات عند البائعين فى الأسواق وسعر الكوسة والفلفل الأخضر وصل إلى 7 جنيهات وكيلو ونصف ب10 جنيهات ،الباذنجان ب 5 جنيهات للكيلو ،والتفاح من 15 الى 20 جنيه للكيلو والعنب كيلو ونصف ب10 جنيهات والبرتقال ب5 جنيهات.وأوضحت حمودة ان اسعار الخضر بمنافذ بيع مجلس المدينة ومبادرة "كلنا واحد " أرخص من أسعار السوق ولكن العاملين لايسمحوا للمواطنيين بتنقية الخضر والفاكهة عند شرائها لافتة إلى أن أسعار الطماطم ب9 جنيها والبطاطس ب 7 جنيهات ولكن مش بنفس جودة السلع المتواجدة فى الاسواق.واشادت بانخفاض أسعار اللحوم الطازجة بمنفذ القوات المسلحة بدمنهور حيث وصل سعر الكيلو ب92 جنيها مقابل 130 جنيه عند الجزار لافتة إلى قيام جزار منفذ بيع اللحوم التابع للقوات المسلحة بفرم اللحمة مجانا بدون مقابل ولكن الجزار بيحصل على 5 جنيهات مقابل فرم الكيلو.اما أم أحمد ربة منزل وزوجة وتعول 4 أولاد تقول: أنه على الرغم من جهود الدولة فى توفير السلع الغذائية الأساسية والخضر والفواكه واللحوم بأسعار أرخص من البائعين والجزارين إلا أن عدد المنافذ وكميات المعروض لا تكفى استهلاك المواطنيين وان الانخفاض فى الأسعار طفيف لايجدى مع الغلابة.وأشارت إلى أن وجبة المحشى التى كانت فى متناول الأسر المحدودة أصبحت مكلفة جدا وأوضحت بأنها عندما ارادت ان تعمل وجبة محشى تكفى اسرتها المكونة من 4 افراد والاب والام تكفى ليوم واحد وجدت انها تتكلف أكثر من 100 جنيه على الأقل منها 2 كيلو طماطم ب20 جنيه و2 كيلو كوسة ب14 جنيه وكيلو فلفل ب7 جنيها بخلاف الأرز 2 كيلو ب 20 جنيها والسمنة أو الزيت والخضرة والبصل وذلك بدون لحمة أو دجاج أو شراء اى كيلو فاكهة لافتة إلى أنها مطالبة بتوفير من الفى الى 3 آلاف جنيه فقط لتغذية أسرتها بدون لحوم ولا فواكه مطالبة بتشديد الرقابة على بائعى الخضر والفاكهة والجزارين والتدخل لسرعة عودة التسعيرة الجبرية رحمة بالغلابة.أوضحت سحر محمد أبو زيد موظفة بأن الفلاحين وبائعى الخضر والفاكهة يبيعون السلع بأسعار مبالغ فيها وأنها لاحظت ذلك من خلال التفاوت فى الأسعار مشيرة إلى أن أسعار الخضر والفواكه واللحوم والأسماك فى دمنهور أرخص من إيتاى البارود بكثير وأكدت بأنها قامت بشراء 2 كيلو لحمة من منفذ وزارة التموين ب 200 جنيه اى بسعر 100 للكيلو مقابل بيعها عند الجاري بسعر 135جنيه للكيلو.ومن جانبه قاد اللواء خالد جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور حملة رقابية على منافذ بيع السلع الغذائية الهامة بالمدينة لمتابعة عملية البيع للجمهور ومدى توافر السلع الطازجة وحسن معاملة الجمهور مشددا على توفير كافة أنواع الخضر والفواكه والسلع الغذائية الهامة للمواطنيين بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على كاهل المواطنين.وفى إطار الالتحام مع المواطنيين وتدارك احتياجاتهم افتتح حزب مستقبل وطن بالبحيرة منفذ بيع ثابت لبيع الخضر والفاكهة بمركز رشيد باسعار الجملة حيث وصل سعر البطاطس ل 5 جنية للكيلو والبرتقال والجوافة بسعر 4 جنيه.كما جابت سيارة بيع اللحوم التابعة لحزب مستقبل وطن شوارع دمنهور وباقى مراكز المحافظة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة وصلت لـ 50 جنيها للكيلو لمحاربة الغلاء وجشع الجزارين.واكد النائب محمد زين الدين امين الحزب بالبحيرة ان الحملة بدأت اليوم فى بندر دمنهور ومركز المحمودية وسط اقبال كبير من الاهالى ، وذلك لتخفيف الاعباء على المواطن في محافظة البحيرة .فيما أشار محمد وجية خالد أمين التنظيم الى توفير سيارات اللحوم في مرحلتين ،المرحلة الأولى بدأت اليوم السبت فى بندر دمنهور والمحمودية وغدا الأحد فى مركز ابو حمص والاثنين فى شبراخيت والثلاثاء فى ابو حمص والاربعاء في بند كفر الدوار والخميس بمركز ايتاي البارود وباقي المراكز في المرحلة الثانية .