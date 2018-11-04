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برلمان

برلمانى: تقدمت بـ40 مشروع قانون للمجلس منذ بداية انعقاده

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 12:34 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
أمينة الدسوقى
قال النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إنه تقدم بـ40 تشريعا خلال الـ3 أدوار انعقاد الماضية للمجلس، والتى تتمثل فى مشروع قانون لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومشروع تنظيم المرور. 

وتابع العليمى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أنه تقدم أيضا بمشروع قانون الضريبة العقارية، مؤكدا أن البرلمان وافق على تلك المشروعات وتم إحالتها للجان النوعية المختصة إلا أنه لم يتم البدء فى مناقشتها حتى هذه الفترة.

ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، إلى الانعقاد فى 10 نوفمبر وذلك لمناقشة أبرز الملفات التى يضعها المجلس على طاولته.
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