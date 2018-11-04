ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

المالية: 10.54 مليار جنيه حصيلة الضرائب على الممتلكات في شهرين

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 06:58 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
ارتفعت حصيلة الضرائب على الممتلكات خلال الفترة من يوليو حتي أغسطس من العام المالي 2018/2019 الجاري بلغت 10.54 مليار جنيه مقابل 5.98 مليار بنفس الفترة من العام السابق له بزيادة بلغت 4.6 مليار جنيه.

وكشف تقرير صادر عن الوزارة ان حصيلة الضرائب على الأراضي بلغت 45 مليون جنيه في الفترة من يوليو حتى أغسطس 2018/2019 مقارنة بـ 23 مليونا بنفس المدة من العام السابق له.

ووصلت حصيلة الضرائب علي المباني نحو 889 مليون جنيه في اول شهرين من العام المالي الجاري ومقارنة بـ 447 مليونا بنفس الفترة المناظرة من العام المالي الماضي.
loading...

ترشيحاتنا

ترامب يحذر من انهيار الاقتصاد الأمريكي

مجند ضحية التذكرة.. زملاؤه: تعدوا عليه بالضرب.. وشهود: قفز من القطار

المالية تبيع أجلي خزانة بـ17.75 مليار جنيه..اليوم

أسرع مشروب لحرق الدهون وإنقاص الوزن

هل زيارة المدينة مِن أجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرك

متصلة: كشفت خيانة جوزي مع واحدة بعد 21 سنة جواز

برلمانية: القبض على كل سيدة ترتدي النقاب خارج المنزل

الاتحاد التونسى يفجر مفاجأة حول اعتراض الترجي على حكم مباراة الأهلى ببرج العرب

اقتلاع أشجار وأعمدة كهرباء وفيضانات.. الطقس السيئ يجتاح إيطاليا.. فيديو

نجوم الإعلام يشاركون في منتدى شباب العالم.. صور

مطران البحيرة: الحادث الإرهابي الخسيس لن ينال من وحدتنا الوطنية.. صور

حبس 3 أشخاص لاتهامهم بسرقة أموال ومتعلقات مواطن بعد تهديده بالأسلحة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غادة عادل الأكثر رعبا فى الهالوين من وجهة نظرها.. فماذا ارتدت

مروة ناجي وسعد رمضان يشعلان الجزء الأول من حفل الموسيقي العربية‎

50 صورة في نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة وتتويج منتخب مصر

25 صورة لاستقبال الرئيس السيسي ضيوف منتدى شباب العالم

آثار المدن الفرعونية الغارقة في المتاحف الامريكية غدًا .. صور

فيديو

شاهد.. ترامب الطفل يحلق في الهواء احتجاجا على قرارات الرئيس الأمريكي
طريقة عمل شوربة السي فود مع هالة فهمي
تعرف على طريقة عمل الكابتشينو
موجز البلد| سقوط طائرة تدريب مقاتلة .. دقيقة حداد على أرواح شهداء المنيا .. مشروع قانون لحظر النقاب .. قميص أزارو يثير الجدل
أبو حامد: الرئيس أكد أن الشباب عامل أساسي للحفاظ على مصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟