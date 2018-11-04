المالية: 10.54 مليار جنيه حصيلة الضرائب على الممتلكات في شهرين

ارتفعت حصيلة الضرائب على الممتلكات خلال الفترة من يوليو حتي أغسطس من العام المالي 2018/2019 الجاري بلغت 10.54 مليار جنيه مقابل 5.98 مليار بنفس الفترة من العام السابق له بزيادة بلغت 4.6 مليار جنيه.



وكشف تقرير صادر عن الوزارة ان حصيلة الضرائب على الأراضي بلغت 45 مليون جنيه في الفترة من يوليو حتى أغسطس 2018/2019 مقارنة بـ 23 مليونا بنفس المدة من العام السابق له.



ووصلت حصيلة الضرائب علي المباني نحو 889 مليون جنيه في اول شهرين من العام المالي الجاري ومقارنة بـ 447 مليونا بنفس الفترة المناظرة من العام المالي الماضي.

