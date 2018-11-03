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افتتاح رائع لمنتدى شباب العالم في نسخته الثانية.. وشباب جنوب سيناء: المنتدى فخر لنا

السبت 03/نوفمبر/2018 - 09:32 م
افتتاح رائع لمنتدى
افتتاح رائع لمنتدى شباب العالم فى نسخته الثانية
ايمن محمد
شهدت مدينة شرم الشيخ افتتاحاً رائعاً لمنتدى شباب العالم في نسخته الثانية وذلك بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الفلسطينى محمود عباس و6 آلاف شاب من 195 دولة وقد أعلن الرئيس افتتاح المنتدى وتم عرض كلمات لبعض شباب العالم أبرزهم حفيد المناضل الراحل نيلسون مانديلا وقد تم عرض أغنية جماعية لشباب العالم.

وقال شباب جنوب سيناء المشاركون إن المنتدى كان فخرًا لنا جميعًا وأشاروا إلى أنهم كانوا فخورين بوطنهم بمدينة السلام.. وهم يرون انبهار شباب العالم بها بالحضارة المصرية .

وقال جبريل فتيح أحد شباب البرنامج الرئاسى ومن المنظمين للمنتدى أن الشباب المصرى هم من قاموا بالتنظيم الذى ابهر العالم مشيرًا إلى أن المنتدى حديث العالم.. وجميع الشباب المشاركين يرسلون صورهم لكل العالم من مصر. 

وأضافت مروة عبد الواحد إحدى الشابات المشاركات في المنتدى تعمل مدرسة بمدرسة شارم كوليج بشرم الشيخ أن المنتدى حدث فريد على مستوى العالم يجذب العالم بشرم الشيخ.. ويناقش قضايا تهم الشباب. 

افتتاح رائع لمنتدى شباب العالم في نسخته الثانية.. وشباب جنوب سيناء: المنتدى فخر لنا
افتتاح رائع لمنتدى شباب العالم في نسخته الثانية.. وشباب جنوب سيناء: المنتدى فخر لنا
افتتاح رائع لمنتدى شباب العالم في نسخته الثانية.. وشباب جنوب سيناء: المنتدى فخر لنا
افتتاح رائع لمنتدى شباب العالم في نسخته الثانية.. وشباب جنوب سيناء: المنتدى فخر لنا
افتتاح رائع لمنتدى شباب العالم في نسخته الثانية.. وشباب جنوب سيناء: المنتدى فخر لنا
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