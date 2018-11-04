دار علوم القاهرة تنظم مؤتمرًا دوليًا عن دور المستشرقين في العلوم العربية

قال إيهاب الشاعر مدير العلاقات العامة بكلية دار علوم بجامعة القاهرة إن الكلية بصدد تنظيم مؤتمر علمي دولي تحت عنوان دور المستشرقين في العلوم العربية والإسلامية برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.



و أضاف إيهاب فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن المؤتمر يتناول ثلاث محاور،الاول هو المحور اللغوى و يتناول أثر الاستشراق في العولمة اللغوية،و الثانى هو المحور الأدبيى والنقدي و يتناول الدراسات الاستشراقية والسيرة الذاتية العربية،و الثالث هو المحور الإسلامي و يتناول الدراسات الاستشراقية في مجال التشريع الإسلامي.



و أشار إيهاب إلى أن المؤتمر يستمر لمدة يومين هم الاربعاء و الخميس 10 ، 11 إبريل 2019 برئاسة الدكتور عبد الراضي محمد عبد المحسن عميد الكلية و الدكتور أحمد إبراهيم درويش رئيس قسم البلاغة والنقد الأدبى والأدب المقارن.

