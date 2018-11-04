ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

دار علوم القاهرة تنظم مؤتمرًا دوليًا عن دور المستشرقين في العلوم العربية

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 06:58 ص
صدى البلد
عمر سلامة
قال إيهاب الشاعر مدير العلاقات العامة بكلية دار علوم بجامعة القاهرة إن الكلية بصدد تنظيم مؤتمر علمي دولي تحت عنوان دور المستشرقين في العلوم العربية والإسلامية برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.

و أضاف إيهاب فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن المؤتمر يتناول ثلاث محاور،الاول هو المحور اللغوى و يتناول أثر الاستشراق في العولمة اللغوية،و الثانى هو المحور الأدبيى والنقدي و يتناول الدراسات الاستشراقية والسيرة الذاتية العربية،و الثالث هو المحور الإسلامي و يتناول الدراسات الاستشراقية في مجال التشريع الإسلامي.

و أشار إيهاب إلى أن المؤتمر يستمر لمدة يومين هم الاربعاء و الخميس 10 ، 11 إبريل 2019 برئاسة الدكتور عبد الراضي محمد عبد المحسن عميد الكلية و الدكتور أحمد إبراهيم درويش رئيس قسم البلاغة والنقد الأدبى والأدب المقارن.
loading...

ترشيحاتنا

اقتلاع أشجار وأعمدة كهرباء وفيضانات.. الطقس السيئ يجتاح إيطاليا.. فيديو

برلمانية: النقاب حرية شخصية والدستور كفل للمرأة حريتها

متصلة: كشفت خيانة جوزي مع واحدة بعد 21 سنة جواز

أشد من مركز الشمس.. مفاعل نووي رهيب تتجاوز حرارته 15 مليون درجة

محافظ البحيرة: الإرهاب لن ينال من قوة مصر وإصرارها على اقتلاعه من جذوره

هل يجوز ارتداء الملابس المصنوعة من جلد الخنزير.. علي جمعة يجيب.. فيديو

سواريز يخطف فوزا قاتلا لـ برشلونة في غياب ميسي بالدوري الإسباني.. فيديو

ضبط شخص بحوزته كابل كهربائى قام بسرقته من داخل المدرسة محل عمله

صحيفة بريطانية تكشف السر وراء مقتل اللاعب البرازيلي دانييل كوريا فريتاس

الأهلي يطالب الجماهير بعدم الانسياق وراء السوشيال ميديا

سر المخلوقات العملاقة في شوارع فرنسا.. خيال لن تصدقه

الأرصاد تحذر من الشبورة الكثيفة وتقدم نصائح للتعامل معها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غادة عادل الأكثر رعبا فى الهالوين من وجهة نظرها.. فماذا ارتدت

مروة ناجي وسعد رمضان يشعلان الجزء الأول من حفل الموسيقي العربية‎

50 صورة في نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة وتتويج منتخب مصر

25 صورة لاستقبال الرئيس السيسي ضيوف منتدى شباب العالم

آثار المدن الفرعونية الغارقة في المتاحف الامريكية غدًا .. صور

فيديو

شاهد.. ترامب الطفل يحلق في الهواء احتجاجا على قرارات الرئيس الأمريكي
طريقة عمل شوربة السي فود مع هالة فهمي
تعرف على طريقة عمل الكابتشينو
موجز البلد| سقوط طائرة تدريب مقاتلة .. دقيقة حداد على أرواح شهداء المنيا .. مشروع قانون لحظر النقاب .. قميص أزارو يثير الجدل
أبو حامد: الرئيس أكد أن الشباب عامل أساسي للحفاظ على مصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟