حنورة: رفع التصنيف الإئتماني لمصر يعزز فرص الاستثمار الأجنبي

أكد عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة للقطاعين العام والخاص بوزارة المالية، أن تحسن التصنيف الائتماني من مؤسسات التمويل الدولية للاقتصاد المصري يؤثر بصورة كبيرة علي تكلفة المشروعات التي يتم طرحها علي الاستثمار الأجنبي.



وأوضح " حنورة" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن رفع التصنيف يقلل درجات المخاطر الائتمانية بشأن تمويل المشروعات، معتبرا ان رفع التصنيف يعني اقبال اكثر من المستثمرين الأجانب علي المشروعات التي تطرحها الحكومة.



وأضاف " حنورة" أن هناك معايير لعملية طرح المشروعات الحكومية علي القطاع الخاص، ومتابعة الطرح وتفيذ المشروع، بما يتوافق مع المعايير العالمية.

