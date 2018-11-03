رئيس جامعة الأزهر يدعو لاجتماع طارئ بعد وفاة طالب نتيجة حادث سير

وجه الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، دعوة عاجلة لعمداء الكليات لعقد مجلس جامعة طارئ يوم الثلاثاء القادم بمقر مجلس الجامعة الساعة الثانية عشرة ظهرا.



يناقش الاجتماع الحوادث المتكررة لطلاب الجامعة، والنظر في اتخاذ ما يلزم لوضع حد لتداعيات حوادث إصابة الطلاب أمام بوابة الجامعة.



وكان الطالب أسامة صقر جاد الرب، أحد طلاب كلية التربية بجامعة الأزهر، لقي مصرعه اليوم أمام الجامعة نتيجة حادث سير أثناء عبوره طريق النصر.



وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف لمكان الحادث لنقل الطالب إلى أقرب مستشفى، ولكن كان قد لفظ انفاسه الأخيرة.



وتجمع العشرات من طلاب الجامعة عند بوابة كلية التربية مطالبين الأمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف بالتدخل لحل ازمة عبور الطلاب الطريق أمام الجامعة ،مؤكدين أن هذه الحادثة ليست الأولى فقد تكررت قبل ذلك ونتج عنها مصرع وإصابة عدد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.