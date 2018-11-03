أبو شقة: الإرهاب يتربص بمصر وقادرون على دحره بوعي المصريين..فيديو

قال بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن الإرهاب ونشر الفتن والشائعات وحروب الجيل الرابع تتربص بمصر، بغرض إحداث الفتنة وخلخلة وحدة الشعب المصري، مضيفا:" لابد أن يكون الشعب المصري بأكمله على قلب رجل واحد ويكون لهم هدف واحد وهو القضاء على الإرهاب".



وأضاف " أبو شقة " في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الشعب المصري خرج على قلب رجل واحد في ثورة 30 يونيو وفي كافة ربوع مصر، عندما شعر بأن مصر تتعرض للخطر.



وتابع:" القوات المسلحة والشرطة والشعب المصري ومؤسسات الدولة تصدت لمحاولات إسقاط الدولة المصرية، وما وصلنا له اليوم يعتبر إنجازا في مواجهة الإرهاب والفتن والشائعات"، مضيفا:" الإرهاب يتربص بمصر وقادرون على دحره بوعي المصريين".

