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أخبار العالم

الجيش الباكستاني: مقتل امرأة إثر إطلاق نار على الحدود مع الهند

السبت 03/نوفمبر/2018 - 09:31 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت العلاقات العامة للجيش الباكستاني اليوم /السبت/ عن مقتل امرأة جرّاء إطلاق نار من قِبل القوات الهندية عبر خط السيطرة الحدودي.

ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم عن العلاقات العامة للجيش الباكستاني قولها في بيان لها :"إن عملية إطلاق النار "المتعمدة" من الجانب الهندي استهدفت مدنيين في قطاع بهيمر على طول خط السيطرة الحدودي بين باكستان والهند".

وأوضحت القناة أن أمًا لطفلين قد لاقت مصرعها جراء الحادث.

وأشار البيان إلى أن القوات الباكستانية ردت على حادث إطلاق النار من الجانب الهندي، من دون التطرق للمزيد من التفاصيل.
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