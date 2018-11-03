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أخبار العالم

المرصد السوري: مقتل 14 مدنيا في غارات على دير الزور

السبت 03/نوفمبر/2018 - 09:20 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان،ومقره لندن، مقتل 14 مدنيا، في غارات للتحالف الدولي على دير الزور.

ذكرت ذلك قناة (العربية الحدث) الإخبارية مساء اليوم السبت، دون التطرق إلى تفاصيل آخرى.

وكانت مصادر سورية قد أفادت في وقت سابق اليوم بأن طائرات التحالف الدولي كثفت ضرباتها الجوية على مواقع تنظيم "داعش" الإرهابي عند الضفة الشرقية لنهر الفرات في القطاع الشرقي من ريف دير الزور .

وقالت المصادر السورية، إن: " هذه الضربات الجوية تأتي في الوقت الذي تتواصل فيه التحضيرات لعملية عسكرية ضد داعش في المنطقة، حيث أرسلت قوات سوريا الديمقراطية تعزيزات إلى مناطق التماس " .
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