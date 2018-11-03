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رياضة

حضور جماهيري كبير في مباراة مصر والبحرين بنهائي الطائرة العربية.. صور

السبت 03/نوفمبر/2018 - 09:38 م
صدى البلد
ريهام بكير
تشهد مدرجات الصالة المغطاة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي، حضوراً جماهيرياً كبيراً، لمتابعة مباراة مصر والبحرين بنهائي البطولة العربية للكرة الطائرة رجال رقم 21 والتي تختتم فعالياتها اليوم.

وحرصت الجماهير على مساندة فراعنة الطائرة وتشجيعهم من أجل حصد لقب البطولة.

ويحضر المباراة بالمقصورة الرئيسية نخبة من الرياضيين المصريين والعرب حيث استقبل المهندس خالد ناصف سليم رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، الشيخ علي بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس الاتحاد العربي والبحريني للكرة الطائرة، والدكتور جمال بلقاسم الزروق نائب رئيس الاتحاد العربي ورئيس اللجنة الأولمبية الليبية.

كما تواجد بالمقصورة الرئيسية، الشيخ بدر الرواس نائب رئيس الاتحاد العربي ورئيس الاتحاد العماني، والسيد عبد السلام هنية، عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس الوفد الفلسطيني ورؤساء وفود العراق والأردن والسيد جهاد خلفان الأمين العام للاتحاد العربي والسيد فراس الحلواجي، الأمين العام المساعد للاتحاد العربي، وأحمد عبدالدايم مدير البطولة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة.
حضور جماهيري كبير في مباراة مصر والبحرين بنهائي الطائرة العربية.. صور
حضور جماهيري كبير في مباراة مصر والبحرين بنهائي الطائرة العربية.. صور
حضور جماهيري كبير في مباراة مصر والبحرين بنهائي الطائرة العربية.. صور
حضور جماهيري كبير في مباراة مصر والبحرين بنهائي الطائرة العربية.. صور
حضور جماهيري كبير في مباراة مصر والبحرين بنهائي الطائرة العربية.. صور
حضور جماهيري كبير في مباراة مصر والبحرين بنهائي الطائرة العربية.. صور
حضور جماهيري كبير في مباراة مصر والبحرين بنهائي الطائرة العربية.. صور
حضور جماهيري كبير في مباراة مصر والبحرين بنهائي الطائرة العربية.. صور
حضور جماهيري كبير في مباراة مصر والبحرين بنهائي الطائرة العربية.. صور
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