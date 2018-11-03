حضور جماهيري كبير في مباراة مصر والبحرين بنهائي الطائرة العربية.. صور

تشهد مدرجات الصالة المغطاة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي، حضوراً جماهيرياً كبيراً، لمتابعة مباراة مصر والبحرين بنهائي البطولة العربية للكرة الطائرة رجال رقم 21 والتي تختتم فعالياتها اليوم.





وحرصت الجماهير على مساندة فراعنة الطائرة وتشجيعهم من أجل حصد لقب البطولة.





ويحضر المباراة بالمقصورة الرئيسية نخبة من الرياضيين المصريين والعرب حيث استقبل المهندس خالد ناصف سليم رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، الشيخ علي بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس الاتحاد العربي والبحريني للكرة الطائرة، والدكتور جمال بلقاسم الزروق نائب رئيس الاتحاد العربي ورئيس اللجنة الأولمبية الليبية.



