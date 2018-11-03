رسائل قاسية من أحمد موسى لـ Bien Sports ورؤوف خليف بعد فوز الأهلي

علق الإعلامي أحمد موسى، على فوز النادي الأهلي على الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، قائلا:" لقيت قناة بي إن سبورت القطرية اشتغلت سياسة ولم تتحدث في كرة القدم".



وأضاف " موسى " في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" قناة بي إن سبورت كانت تنتقم من النادي الأهلي المصري".



وتابع:" الحكم جمال الشريف حكم لا يفقه شيئا في التحكيم، ويشوف اللي هو عايز يشوفه فقط، ويعتبر عدوا للنادي الأهلي والفرق المصرية".



أكمل:" المعلق الرياضي رؤوف خليف خرج عن المهنية لأول مرة، وكان منحازا للترجي التونسي، وهناك أخطاء تحكيمية كثيرة حرمت النادي الأهلي من بطولات كثيرة، والنادي الأهلي استحق الفوز على النادي الترجي التونسي".

