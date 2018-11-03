عالم أعصاب يشرح أهمية النوم المنتظم

أكد عالم الأعصاب والمؤلف الإنجليزي ماثيو ووكر أن النوم المنتظم يساعدنا على عيش حياة أطول وأكثر صحة وإبداعًا.



وبحسب شبكة "بي بي سي" يقول ووكر إن قلة النوم لها تأثير كارثي على صحتنا مع مرور الوقت وعلى أمن وتعليم أطفالنا، وذكر والكر خمسة أسباب توضح لماذا يجب علينا أن ننام وقتًا أطول.



السبب الأول هو - كما ذكر ووكر - أن النوم ينعش الذاكرة ويعزز قدرة العقل على التعلم واستيعاب كم أكبر من المعلومات.



وأوضح ووكر أن النوم بعد الانتهاء من المذاكرة يعمل كآلية الضغط على زر الحفظ داخل العقل حتى لا ننسى تلك المعلومات الجديدة التي أدخلناها حديثًا.



وأضاف أن النوم قبل البدء بالمذاكرة هو شيء ضروري، لأننا بذلك نسمح للذاكرة باستيعاب معلومات جديدة.



وتابع أن النوم قبل وبعد المذاكرة هو شيء مهم للغاية وبذلك تكون فكرة قضاء الليل بطوله للمذاكرة قبل الامتحان هي فكرة سيئة.



السبب الثاني هو أن النوم الكافي يعزز إبداع الفرد، فعندما ننام مدة كافية تزداد قدرتنا على الإبداع.



السبب الثالث هو أن النوم ترياق رائع للصحة، حيث قال ووكر" إن كل الأمراض الخطيرة في هذا العالم مرتبطة بعدة أسباب، ومن بين تلك لأسباب نجد قلة النوم ضمن العوامل الرئيسية المسببة للأمراض.



وأضاف أن الإصابة بالزهايمر والسرطان مرتبطة بشكل كبير بعدم حصول المريض على النوم الكافي.



السبب الرابع هو أن النوم يزيد من متوسط العمر المتوقع للفرد، حيث أوضح ووكر أن النوم لفترة قليلة وغير كافية من الممكن أن تؤدي للموت في سن مبكر.



وأوضح ووكر أن قول القدماء "ستستطيع النوم عندما تموت" هي نصيحة خاطئة حيث ستتسبب قلة النوم في الحياة للموت المبكر.



والسبب الأخير هو أن النوم الكافي مفيد للعمل حيث قال إن الفكرة المتداولة بأن النوم القليل يساوي الإنتاج الكثير هي فكرة خاطئة وما زالت موجودة للأسف حتى الآن.