فرج عامر يتساءل: أين دور وزير الصناعة من أزمة البطاطس

تقدم النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى الدكتور علي عبد العال، موجه إلى وزير الصناعة والتجارة، بشأن تعامل جهاز حماية المنافسة مع أزمة البطاطس.





وقال عامر: "بناءً على ما قد قام به جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية خلال الأيام القليلة الماضية حينما قام بمداهمة غير مبررة لمقر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ، وذلك في ضوء الأزمة الأخيرة التي تعيشها الدولة المصرية فيما يتعلق بالارتفاع الكبير الذي تشهده سلعة البطاطس، نود أن نشير إلى أن هناك العديد من الجوانب والأبعاد السلبية التي قد بدأت في الظهور في الأيام القليلة الماضية، والتي تجسدت جليًا من خلال الغياب التام للإجراءات التنسيق ما بين وزارة الصناعة والتجارة و بين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ".



