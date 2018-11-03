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أخبار البلد

وزيرة الصحة: مصابو المنيا في تحسن مستمر وننتظر تعافيهم تماما

السبت 03/نوفمبر/2018 - 09:42 م
عبدالصمد ماهر
أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن الحالة الصحية لمصابي حادث المنيا الإرهابي في تحسن مستمر، ومن المنتظر تعافيهم خلال الفترة القليلة القادمة.

جاء ذلك خلال زيارتها، مساء اليوم االسبت، لمستشفى الشيخ زايد التخصصي للاطمئنان على كافة المصابين، والذى تم نقلهم من المنيا إلى مستشفى الشيخ زايد لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وزارت وزيرة الصحة، كافة المصابين بالمستشفى، وتأكدت من أنهم وأسرهم يحظون بكامل الرعاية الطبية والنفسية، ودعت الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ وخبير الطب النفسي، بالإشراف على الفرق النفسية التى تقدم الدعم النفسي للمصابين وأسرهم، وعلى الفور استجاب " عكاشة"، وأكد أنه سعيد بهذا التكليف وأداء دوره الوطني.

يذكر أن وزيرة الصحة كانت قد وجهت أمس بتشكيل فريق من الأطباء النفسيين برئاسة الدكتورة منى عبد المقصود، أمين عام الصحة النفسية لتقديم الدعم النفسي للمصابين وأسرهم، مشيرة إلى استمرار تقديم الدعم النفسي بعد خروجهم من المستشفى بمحافظة إقامتهم.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن الحالات الحرجة تحظى برعاية فائقة وهى فى تحسن مستمر، لافتة إلى أن الفريق الطبى بالمستشفى قام إجراء عدد من الجراحات الدقيقة الناجحة، حيث وجهت الوزيرة لهم الشكر على مجهودهم، مؤكدة تقديم كافة الدعم لهم بما يخدم صالح المصابين.

وعقدت وزيرة الصحة والسكان، اجتماعا مع مدير مدير مستشفى الشيخ زايد التخصصي، الدكتور حازم الفيل، والفريق الطبي المشرف على المصابين، ووجهت بتوفير كافة الرعاية الطبية لهم.
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