الغائب الحاضر.. من هو ميلاد حنا أيقونة منتدي شباب العالم

ما أن بدأت الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم في دورته الثانية، والمنعقد بمدينة شرم الشيخ بحضور أكثر من 5 آلاف شاب من مختلف دول العالم، حتى قدم لشباب العالم أجمع، كاتب ومفكر سياسي مصري، قدم كتابات أسهمت في وضع الارتقاء الحضاري بين الدول والشعوب، والتي في مقدمتها كتاب الأعمدة السبعة للشخصيات المصرية، والذي يهدف لتأكيد النسيج المجتمعي المصري رغم تباينه واختلافاته .

يعد الكاتب ميلاد حنا أحد أبرز المفكرين السياسيين في مصر، والذي حصل الراحل على بكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة القاهرة عام 1945، ونال درجة الدكتوراة في هندسة الإنشاءات من جامعة سانت أندرو في اسكتلندا عام 1950، وتدرج في المناصب الجامعية حتى عين أستاذًا متفرغًا بكلية الهندسة جامعة عين شمس عام 1984 .

أنتج "ميلاد حنا" العديد من المؤلفات والتي كانت حاضرة على مدار السنين، تضع نبراسا لما يجب أن تكون عليه الشخصية المصرية، منها: "أريد مسكنًا" عام 1978، و"نعم أقباط لكن مصريون" عام 1980، و"ذكريات سبتمبرية" عام 1987، و"قبول الآخر عام 1998 .





نال "حنا" العديد من الجوائز الدولية، من بينها جائزة فخر مصر عام 1998 من جمعية الصحفيين والمراسلين الأجانب بمصر، ووسام "النجم القطبي الذي لا يخبو" بدرجة كوماندوز من ملك السويد، وجائزة "سيمون بوليفار" من منظمة اليونسكو، وجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية عام 1999، حتى جأ اليوم الذي الذي تقدمه مصر للعالم أجمع أيقونة منتدى شباب العالم .



