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محافظات

محافظ كفر الشيخ يغلق 39 منشأة طبية غير مرخصة

السبت 03/نوفمبر/2018 - 09:51 م
محافظ كفر الشيخ يغلق
محافظ كفر الشيخ يغلق 39 منشأة طبية غير مرخصة
محمود زيدان
قرّر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، غلق 39 منشأة طبية، غير مرخصة ومخالفة للاشتراطات الصحية، بمراكز سيدى سالم مطوبس، الرياض، قلين، فوه.

جاء ذلك القرار بناءً عن تقرير إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية برئاسة الدكتورة أميرة هانم عبد السلام، تحت إشراف الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة.

قال محافظ كفر الشيخ، إنه لا تهاون مع المخالفين، وأن الحملات مستمرة لضبط أي مخالفات وبخاصة ما يتعلق بصحة المواطنين.

وطالب المحافظ، المخالفين بتقنين أوضاعهم والالتزام بالاشتراطات الطبية السليمة حفاظًا على حياة المواطنين والتزامًا بالقانون.
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