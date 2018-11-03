المخابرات التركية تحشد فصائل موالية لها ضد قوات سوريا الديمقراطية

ذكرت قناة "سكاي نيوز" أن المخابرات التركية نقلت مئات من المقاتلين السوريين الموالين لها إلى مناطق قريبة من قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، ما ينذر باندلاع معارك وشيكة.





وعمدت المخابرات التركية إلى نقل أكثر من 700 مقاتل سوري، من الفصائل الموالية لها، من ريف حلب إلى مناطق مقابلة لشرق الفرات ومنطقة سيطرة قوات "قسد"، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.





وأوضح المرصد، أن أكثر من 700 مقاتل محملين بالسلاح الخفيف جرى نقلهم على متن حافلات تركية، من منطقة عفرين عبر لواء إسكندرون والأراضي التركية، إلى الضفاف الغربية لنهر الفرات ضمن مناطق سيطرة قوات عملية "درع الفرات".





وتأتي "التحركات المريبة"، إثر اجتماع عقد في الأول من نوفمبر الجاري بين المخابرات التركية، وفصائل "درع الفرات" و"غصن الزيتون"، والذي جرى خلاله إبلاغ الفصائل بالتأهب والاستعداد التام من أجل العملية العسكرية القادمة، التي تعتزم تركيا تنفيذها ضد قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردي عمادها الرئيسي.





وتشمل العملية العسكرية الشريط الممتد من الضفة الشرقية لنهر الفرات، حتى الضفة الغربية لنهر دجلة، وفقا لمصادر المرصد.





وأضافت المصادر أن المخابرات التركية عمدت إلى توجيه الكلام للفصائل جميعها، وخصت منها تلك التي ينحدر مقاتليها من مناطق من محافظات دير الزور والرقة والحسكة، لخلق فتنة بين العرب والأكراد في المنطقة، كما ستعمد القوات التركية إلى زج مقاتلين أكراد موالين لها في معركة شرق الفرات القادمة كي لا تظهر نيتها في تأجيج هذه الفتنة.



