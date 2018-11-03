خالد أبو بكر مشيداَ بمؤتمر الشباب: المصريون حينما يريدون يفعلون

أعرب الإعلامى خالد أبو بكر، عن سعادته بحفل الافتتاح والتنظيم الرائع لمنتدى شباب العالم الذى ينعقد على أرض السلام بشرم الشيخ حتى 6 نوفمبر الجارى.



وأضاف "أبو بكر" خلال البث المشترك لقناتى، «الحياة وON E» من قلب مدينة شرم الشيخ، لمتابعة وتغطية فعاليات المنتدى، أن المصريين حينما يريدون يفعلون، فشرم الشيخ تشهد حدث عظيم.



وأشاد "أبوبكر"بفكرة وتنظيم المنتدى العالمى للشباب، قائلًا :" كمصريين يجب أن نفخر بما عليه مصر اليوم فى مدينة السلام شرم الشيخ.. تنظيم ودقة وروعة وأداء مشرف جدًا، فى ظل مشاركة 5 آلاف مشارك من الشباب يمثلون 165 دولة".