مخاوف من ارتفاع الدين العام رغم توسعات المالية في الاقتراض لسداد عجز الموازنة..والمالية تطرح 3 أذون خزانة أسبوعيا لتمويل الفجوة..واستهداف خفض العجز نحو 438.6 مليار جنيه

طرح أدوات دين بـ37.75 مليار جنيه في أسبوع

153.5 مليار جنيه حجم الطروحات خلال شهر





تطرح وزارة المالية على مدار الأسبوع الجاري، طرح أدوات دين من سندات وأذون الخزانة بقيمة تبلغ37.75 مليار جنيه لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة عبر 3 طروحات أسبوعية بانخفاض بلغ1.5 مليار جنيه واحد عن الأسبوع الماضي؛ من إجمالي 153.5 مليار مستهدفة خلال نوفمبر الجاري.وقال تقرير صادر عن إدارة الدين العام بالوزارة، إنه سيتم طرح اذون خزانة لآجال( 182،91، 364،273)يوما بقيمة إجمالية تبلغ 36.5 مليار جنيه خلال يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري، من خلال الإقتراض من البنوك.ووفقا للتقرير فإنه سيتم بيع أجلي 91 و 273 يوما بـ17.75 مليار جنيه اعتبارا من غدا الأحد، و أجلي 182 و 364 يوما بـ 18.75 مليار جنيه خلال الخميس المقبل.وتسعي الوزارة لطرح استحقاقي خزانة من سندي 5 و 10 سنوات بـ 1.25 مليار جنيه خلال الاثنين المقبل، وبنفس قيمة الطرح من الأسبوع الماضيوأشار التقرير إلي استهداف الوزارة الاقتراض من البنوك خلال نوفمبر الجاري عبر طروحات أذون وسندات الخزانة بقيمة تبلغ 153.5 مليار جنيه من إجمالي 498.75 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري والمحدد بشهور ( أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر) 2018؛ بغرض تدعيم الفجوة التمويلية للموازنة العامة عبر 5 أيام من الشهر الحالي.وتعد طروحات السندات وآجال الخزانة إحدى الأدوات التمويلية التي تساهم في توفير سيولة مالية لدي الحكومة لتدبير احتياجات الموازنة العامة، من خلال الاقتراض من البنوك والمؤسسات بموجب ورقة مالية محددة المدة وبسعر فائدة تحدده الوزارة، إذ تعهد للبنك المركزي المصري القيام بتلك المهمة نيابة عنها .ورغم أهمية أدوات الدين في تدبير الفجوة التمويلية إلا أنها تعتبر أحد أسباب مزاحمة الاستثمار وتعيق الاقتصاد نظرا لتأثيرها علي الانتاجية وحركة عجلة الانتاج وفقا لتصريحات عدد من خبراء الاقتصاد، معتبرين أنها أحد أسباب عجز الموازنة العامة وتفاقم فاتورة الدين العام.ووفقا لتقرير رسمي أصدرته وزارة المالية عن وصول فاتورة عجز الموازنة خلال العام المالي الماضي والبالغ 430.8 مليار جنيه بنسبة 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي بزيادة تجاوزت المستهدف بتلك الموازنة و البالغ حجمه 371.11 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ60 مليار جنيه .وتستهدف وزارة المالية وصول حجم العجز بالموازنة نحو 438.6 مليار جنيه بنسبة 8.5% من الناتج المحلي الاجمالي بزيادة تبلغ 7.8 مليار جنيه عن المحقق بالحساب الختامي للعام المالي الماضي.ووفقا لتقارير صادرة عن وزارة المالية فإن فاتورة الدين العام ارتفعت خلال العام المالي الماضي إلي أكثر من 3.7 تريليون جنيه بنسبة بلغت 109% من الناتج المحلي الإجماليحذر خبراء الاقتصاد من توسع وزارة المالية في إصدار أدوات الدين من سندات وأذون الخزانة، باعتبارها أحد مسببات زيادة الدين العام علي الموازنة العامة، بالرغم من اعتبارها ضمن الأدوات التمويلية لها.