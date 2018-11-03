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فن

جولة لضيوف مهرجان الأفروصيني بالمناطق السياحية في القاهرة

السبت 03/نوفمبر/2018 - 09:25 م
صدى البلد
محمد نبيل
نظمت إدارة الدورة الثالثة لمهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني برئاسة السيدة سهير عبد القادر، جولة لضيوف المهرجان من الصين والمغرب والجزائر وفلسطين ودول أخرى.

وتضمنت الجولة رحلة بأهرامات الجيزة وبعض المناطق السياحية الأخرى.

وأعرب الضيوف عن مدى سعادتهم لزيارة تلك الأماكن، حيث إن كثيرا منهم يزورونها لأول، كما عبر كل منهم أيضا عن سعادته لتواجده بمصر ومشاركته بالمهرجان.

يذكر أن مهرجان الفنون والفلكلور تقيمه وزارة السياحة وهيئة التنشيط السياحي برعاية عدد من الوزراء والمؤسسات منها وزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة ووزارة الخارجية وسفارات الدول المشاركة وأكاديمية الفنون.
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