تموين البحيرة تشن حملات مكثفة لضبط الأسعار بالأسواق

وجه المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، بتكثيف الحملات للرقابة على الاسواق والمحال التجارية فى الفترة الحالية لضبط الأسعار وضبط كافة المخالفات والخارجين عن القانون، بالتنسيق مع ادارة شرطة مباحث التموين بمشاركة العقيد وجدي الصيرفي والتجارة الداخلية.



وقال وكيل وزارة التموين بالبحيرة، فى تصريحات لـ"صدى البلد، إنه تم طرح جميع كميات البطاطس التى تم ضبطها على منافذ البيع التابعة للوحدات المحلية ومبادرة وزارة الداخلية ،والمجمعات الاستهلاكية لبيعها باسعار مخفضة للمواطنين، معلنا عن قيام حملة مكبرة الاحد للرقابة على الاسواق لضبط الاسعار والمخابز لمتابعة انتاج خبز مدعم مطابق للمواصفان ولضمان توصيله لمستحقيه بالاضافة تشديد الرقابة على محطات تمويل للسبارات للتصدى لتجار السوق السوداء وتجار الكسب الغير مشروع



واعلن راشد، عن قيام الادارة التموينية بايتاى البارود برئاسة المهندس احمد فكرى سمك، بحملة على ثلاجات حفظ الاسماك اسفرت عن ضبط 2854 كيلو اسماك مجمدة من ثلاجات بيع اللحوم والاسماك المجمدة و ضبط مصنع حلوى بدون ترخيص و30 كيلو عسل نحل منتهى الصلاحية .



وتم التحفظ على الكميات التى تم ضبطها ومصادرتها لحين صدور قرار وكيل النائب العام بشأنها، وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.