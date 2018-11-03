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محافظات

محافظ كفر الشيخ يحيل طبيب تخدير للنيابة العامة والإدارية لوفاة مريضة

السبت 03/نوفمبر/2018 - 09:41 م
محافظ كفر الشيخ يحيل
محافظ كفر الشيخ يحيل طبيب تخدير للنيابة العامة والإدارية
محمود زيدان
أصدر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، القرار رقم 18039 لسنة 2018 بوقف طبيب تخدير بمستشفى فوة للتأمين الصحي احتياطيًا وبحد أقصى 3 أشهر مع صرف نصف أجرة طوال مدة الوقف أو لحين انتهاء التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة والنيابة الإدارية بفوة أيهما أقرب.

وكشف القرار عن خطأ الطبيب وإهماله، وفقًا للتحقيقات الأولية، ما تسبب في وفاة مريضة، وذلك من خلال إعطاء المواطنة " د.م " أمبول "كابرون" بدلًا من أمبول "ماركين" كمخدر نصفى مما ترتب عليه تحويلها إلى مستشفى أدفيينا بمحافظة البحيرة لسوء حالتها الصحية ووفاتها.

وكلف محافظ كفر الشيخ بإحالة الطبيب إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية بفوة لإجراء التحقيقات اللازمة، موجهًا هيئة التأمين الصحي فرع كفر الشيخ بإخطار المحكمة التأديبية المختصة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي بالقاهرة بحالة الوقف لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
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