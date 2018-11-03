آثار المدن الفرعونية الغارقة في المتاحف الامريكية غدًا .. صور

تملأ صالات العرض في متحف مينيا بوليس الأمريكي للفنون كنوز المدن المصرية القديمة المكتشفة، التي فقدت بأعماق البحر المتوسط لمدة 1200 سنة، وذلك بحسب ما ذكره الموقع الامريكي " ام بي آر نيوز".



وافاد الموقع انه سيتم افتتاح المتحف غدًا الأحد، بإنضمام مصطفى وازيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في جمهورية مصر العربية، وعدد من علماء الاثار.



واوضح الموقع الآثار المعروضة المكتشفة بـ" بالمدن المصرية الغارقة"، كشفت حلول اسرار حيرت المؤرخين وعلماء المصريات لعدة قرون.



ووصف الموقع الأمريكي المعرض بأبه، به المئات من القطع الأثرية المعروضة كالتماثيل ، نماذج طقسية وصور دينية، علاوة على وجودمجوهرات صغيرة جدا تحتاج إلى ملقط لالتقاطها ، بالاضافة إلى وجود ثلاثة تماثيل فرعونية ضخمة، منهم تماثيل للملكة والإله حابي، حيث يصل قيمة التماثيل والمجوهرات المعروضة بالمتحف إلى ملايين الجنيهات.



وقال فرانك جودو رئيس المعهد الأوروبي لعلم الآثار تحت الماء "كان التحدي الذي يواجهنا هو أن تلك المواقع قد ابتلعها البحر في بضع ثوان."



واكتشف فرانك جودو المدن الغارقة باستخدام القرائن التي تم جمعها من كتابات قديمة بنظام رسم الخرائط الرنين مغناطيسي تم تطويره خصيصًا تحت سطح البحر.



كما قام هو وفريقه بتفتيش أرضية البحر الأبيض المتوسط ​​الرملية بالقرب من مصب نهر النيل.



وقال "لم يكن هناك شيء مرئي عندما كنا نغوص تحت الماء لان المدن الغارقة غطت بالكثير من الرواسب في كل مكان".



ووجد جوديو على بعد 5 اميال من قاع البحر المتوسط المبعد المصري "كانوب" حيث يعتبر أول اكتشاف الفريق .



وأوضح رئيس المعهد الأوروبي لعلم الآثار تحت الماء ان بعد الغوص لعشرات الأمتار رأى الفريق نوع من انواع الهرم الجرانيت الأحمر، ليتحمسوا بعدها ويقومون بأعمال الحفر ، حيث يعد هذا الهرم نصبا تذكاريا للمعبد الغارق والذي كان يعتبر مركزا مقدسا للمعبد.



وبحسب الموقع الأمريكي تعبر السفن المصرية القديمة أحد الأشياء الأولى التي يراها الزوار عند وصولهم إلى معرض 'المدن الغارقة'، حيث لا تبدو السفن لكون حجمها يوازي حجم خزانة صغيرة ، لكن المصريين اعتقدوا أنها كانت تحتوي على إله.