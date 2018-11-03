أحمد موسى: أبو العينين روج لمصر وخريطتها الاستثمارية في واشنطن.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، حضر المؤتمر السنوي الـ 27 لصناع القرار العرب والأمريكيين بواشنطن، والذي يضم أكبر رجال أعمال ومستثمرين عرب وأمريكيين.





وأضاف "موسى" في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن أبو العينين تحدث عن التطور والتنمية التي شهدتها مصر، وعلاقة مصر بالولايات المتحدة الأمريكية وعلاقتنا مع روسيا والصين وفرنسا، ودعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرئيس عبد الفتاح السيسي.



