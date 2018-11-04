ترامب يخير إيران بين تغيير سياستها والتدهور الكارثي لاقتصادها.. أمريكا تضغط على دول العالم للاستغناء عن النفط الإيراني..شركات تتراجع عن التعامل مع طهران خوفا من العقوبات.. والدولار قوة واشنطن الكامنة

- الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران تدخل حيز التنفيذ



- دول وشركات تتراجع عن استيراد النفط الإيراني خوفا من العقوبات الأمريكية



- واشنطن تستخدم سلاح البنوك والدولار للضغط على الدول والشركات المتعاملة مع طهران



يقود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة شرسة ضد إيران بدأت بانسحابه من الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015، وبالأمس، أعلن رئيس الولايات المتحدة فرض الحزمة الثانية من العقوبات على طهران بدءا من الاثنين المقبل، وبتنفيذ القرار، يتم منع كل الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأمريكية في حال قررت المضي قدما بشراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية، إلا أن وزير الخارجية الأمريكية أعلن عن إعفاء 8 دول من تلك العقوبات وأنها ستستفيد من استثناءات مؤقتة تتعلق بشراء النفط من إيران وسيكون بإمكانها الاستمرار مؤقتا في استيراد النفط الإيراني.



سلطت وكالة "بلومبيرج" الضوء على عقوبات ترامب وكيفية الضغط على دول العالم للتراجع عن شراء النفط الإيراني، فبينما استغنت واشنطن عن النفط الإيراني منذ أكثر من 25 عاما، إلا أن ترامب قرر حرمان طهران من تصدير النفط الذي يعد إحدى ركائز الاقتصاد الإيراني. في تقرير نشرته الوكالة، اليوم السبت، تساءلت الوكالة عن كيفية قيادة الولايات المتحدة لحركة عالمية تمنع إيران من بيع صادراتها الأساسية، وكانت الإجابة بحسب مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية هي "بكل بساطة .. امتلاك أعمال تجارية في إيران او الولايات المتحدة".



وذكر التقرير أن النفوذ الأمريكي يكمن في الدور المركزي الذي تلعبه البنوك الأمريكية والدولار في الاقتصاد العالمي، موضحا أن اي بلد أو شركة تخالف شروط العقوبات الأمريكية يمكنها أن تتعرض لتجميد أصولها في واشنطن أو تواجه صعوبات في نقلها، حيث تراهن الإدارة الأمريكية على قوة بنوكها ونفوذها وتفضيل الدول والشركات الأجنبية التعامل مع الولايات المتحدة.



وأشارت الوكالة إلى محاولات الدول الأوروبية التمسك بمواصلة أنشطتها في إيران والبحث عن آلية جديدة لمواجهة العقوبات الأمريكية حيث تستثمر عشرات الشركات الأوروبية في طهران، في ظل تحذيرات إدارة ترامب من التعامل مع إيران، إلا أن تلك الدول والشركات بدأت بالفعل في الضغط على إيران امتثالا لعقوبات ترامب ، حيث خفضت دولا وشركات أوروبية صادرات إيران النفطية من 2.7 مليون برميل إلى 1.6 مليون برميل يوميا، ويقول وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن هدفه هو خفض الصادرات الإيرانية إلى "صفر" رغم سماح واشنطن لـ8 دول باستيراد النفط الإيراني مؤقتا.



وتصدر إيران نفطها في الغالب إلى دول من آسيا وأوروبا، وتعد الصين والهند من أكبر مستوردي النفط الإيراني، إضافة إلى تركيا واليابان وكوريا الجنوبية، ولم تعلن واشنطن رسميا عن الدول التي سيتم إعفائها مؤقتا من تلك العقوبات لكن تركيا أكدت أنها من بين تلك الدول.



تقول "بلومبيرج" إن المملكة العربية السعودية والعراق وروسيا سيكون لهم دورا بارزا في تعويض النقص المتوقع في النفط الثقيل أو الأكثر لزوجة الذي تنتجه إيران، فيما أعربت فرنسا وألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي في بيان مشترك عن "الأسف الشديد" لقيام الولايات المتحدة بإعادة فرض عقوباتها على إيران.



وكان الاتفاق النووي الموقع مع إيران في 2015 في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، قد سمح لطهران باستئناف بيع نفطها على نطاق واسع وخفف العقوبات الاقتصادية على إيران مقابل قيود على برنامجها النووي، إلا أن ترامب كان له رأيا مخالفا في الاتفاقية وقال إنها لم تمنع طهران من تطوير برنامجها النووي أو دعمها للإرهاب، وخير الرئيس الأمريكي طهران بين تغيير نهجها وسياساتها أو مواجهة التدهور "الكارثي" لاقتصادها، وذلك بعدما نشر صورة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر كتب عليها "العقوبات آتية .. الخامس من نوفمبر".